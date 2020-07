Het ging in de afgelopen maand iets minder slecht met de Nederlandse export dan in de maanden ervoor, meldt verladersorganisatie evofenedex donderdag. Het aandeel exporterende bedrijven dat door de coronacrisis wordt geraakt, is voor het eerst afgenomen. Het aandeel nam in juli af van 63 naar 55 procent.

Ook was de gemiddelde omzetdaling in juli wat kleiner. Deze maand ging het om 28 procent, tegen 30 procent in juni.

"Het gaat heel langzaam de goede kant op", zegt evofenedex-directeur Bart Jan Koopman over de cijfers.

Het percentage bedrijven dat verwacht tot in 2021 last van de coronacrisis te houden, is juist gestegen. In juni lag het aandeel op 25 procent en in juli op 30 procent.

De enquête van evofenedex is door ongeveer vierhonderd bedrijven ingevuld. Het is opvallend dat 10 procent van deze ondernemingen laat weten juist te profiteren van de coronacrisis. Dat zijn er relatief evenveel als in de voorgaande maanden.