De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal met 32,9 procent gekrompen ten opzichte van een jaar eerder, blijkt donderdag uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Handel. De min van 32,9 procent is de grootste krimp sinds 1945, toen het ministerie de cijfers begon bij te houden. De VS is zwaar geraakt door de coronacrisis, het land telt het grootste aantal besmettingen en overleden coronapatiënten ter wereld.

De recordkrimp volgt op een krimp van 5 procent in het eerste kwartaal ten opzichte van een jaar eerder. Vergeleken met het eerste kwartaal is de Amerikaanse economie met 9,5 procent gekrompen.



Toch was de economische krimp kleiner dat analisten hadden verwacht. Zij gingen uit van een min van 34,1 procent. De belangrijkste oorzaak is de flinke daling van de consumentenuitgaven. Zij gaven 34,6 procent minder uit dan in het tweede kwartaal van 2019. Consumentenuitgaven zijn van oudsher goed voor twee derde van de economische activiteit in de VS.

De krimp volgt op maanden waarin de Amerikaanse economie voor het grootste deel gesloten was, om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Doordat vele winkels en restaurants dichtgingen, werd een recordaantal Amerikanen ontslagen. Er raakten meer Amerikanen werkloos dan tijdens de crisis van de jaren dertig.

Inmiddels wordt de economie van de VS, net als die van veel andere landen, weer langzaam opgestart. Ondanks het lichte herstel liep het aantal aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen vorige week op tot 1,43 miljoen. Het was de tweede week op rij waarin het aantal aanvragen groeide. In de periode daarvoor was juist vier maanden lang sprake van een daling.