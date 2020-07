De Duitse economie is in het tweede kwartaal van 2020 met 10,1 procent gekrompen ten opzichte van het kwartaal ervoor. Het cijfer valt slechter uit dan de 9 procent die economen hadden verwacht en het is de grootste krimp van de Duitse economie die ooit is gemeten, meldt het Duitse federale statistiekbureau op basis van een voorlopige raming.

Door de coronacrisis gaven consumenten plotseling een stuk minder uit en werden de Duitse auto-industrie, investeringen en export hard geraakt. Daardoor is bijna tien jaar aan economische groei in drie maanden tijd weggevaagd.

"Nu is het officieel, het is de recessie van de eeuw", zegt Andreas Scheuerle van de Duitse DekaBank. "Wat crashes op de aandelenmarkten of oliemarkt tot nu toe niet voor elkaar kregen, is een klein wezentje van 160 nanometer groot wel gelukt."

In vergelijking met het tweede kwartaal van vorig jaar kromp de Duitse economie met 11,7 procent. Analisten lieten eerder in een peiling van persbureau Reuters weten dat ze een krimp van 11,3 procent hadden verwacht.

Het Duitse federale arbeidsbureau maakte donderdag ook bekend dat de werkloosheid in het land stabiel is gebleven: op 6,3 procent. Hoewel dat het hoogste niveau in vijf jaar tijd is, is de werkloosheid in juli niet verder gestegen door de coronacrisis. In het land zitten nu ruim 2,9 miljoen mensen zonder werk.