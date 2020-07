Kledingconcern FNG, het bedrijf achter onder meer Miss Etam en Steps, heeft faillissement aangevraagd. De winkels in Nederland blijven voorlopig open. Dat meldt een woordvoerder van het Belgische concern.

Oorzaak van het faillissement zijn financiële problemen die FNG al enige tijd heeft. Recent werd duidelijk dat banken niet bereid waren extra krediet te verstrekken om het concern te helpen aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen.

"De raad van bestuur van FNG International Holding NV en die van de meerderheid van haar dochtervennootschappen zag zich daarom genoodzaakt om aangifte van faillissement te doen", meldt het management.

Niet voor alle bedrijfsonderdelen is faillissement aangevraagd. Voor de Nederlandse onderdelen is uitstel van betaling aangevraagd. De Nederlandse winkels blijven dus voorlopig open, in afwachting van een oplossing.

Welke gevolgen dit alles heeft voor het personeel in Nederland, kan de woordvoerder op dit moment niet meedelen. Het bedrijf is ook actief in Zweden. Deze activiteiten gaan gewoon door.

Tientallen winkels in Nederland

FNG heeft volgens de eigen website ruim vijfhonderd winkels, waarvan er tientallen in Nederland staan. Het totale personeelsbestand van het concern bestaat uit zo'n drieduizend werknemers.

Naast Miss Etam en Steps horen ook onder meer Brantano, Promiss en Claudia Sträter tot het portfolio van FNG.

Het bedrijf maakte vorige maand al bekend dat het 287 banen wilde schrappen en vijftig winkels wilde sluiten, om zo de kosten te drukken. Het bleek niet genoeg om een faillissement af te wenden.