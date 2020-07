Het Franse olieconcern Total en zijn Amerikaanse jointventurepartner Apache hebben een derde groot olievondst voor de kust van Suriname gedaan. Dat maakte Apache woensdag bekend.

Volgens Apache is de olie van goede kwaliteit. "Dit is de beste oliebron waar we tot nu toe in hebben geboord, met de grootste hoeveelheid olie en van de beste kwaliteit", zegt Apache-CEO John Christmann. De komende tijd zullen er nog meer tests op de olie worden uitgevoerd.

De olie werd gevonden op een diepte van ruim 6 kilometer. Het gebied waarin de vondst werd gedaan is 1,4 miljoen hectare groot. Eerder in het jaar werden daar ook al vondsten gedaan. Apache heeft niet bekendgemaakt hoeveel olie er ongeveer uit het veld te halen is.

In januari werd een eerste veld voor de Surinaamse kust ontdekt en in april volgde een tweede veld. De olieprijs is de afgelopen tijd laag, als gevolg de sterk verminderde vraag en te veel aanbod. Door de coronacrisis was de prijs van een vat Amerikaanse ruwe olie voor het eerst negatief.

Wat de olie Suriname gaat opleveren, is nog onduidelijk. Het land heeft nu al hoge schulden en zal volgens schattingen eerst nog 400 miljoen euro moeten lenen voor elk miljard euro aan olie-inkomsten. Het duurt nog een aantal jaar voordat de inkomsten echt gaan stromen, maar als die er zijn, zal de overheid een groot deel daarvan kwijt zijn aan het aflossingen van alle leningen.