Groupe Renault, waar onder andere de automerken Renault en Dacia toe behoren, boekte in de eerste zes maanden van dit jaar een recordverlies van 7,3 miljard euro. Het concern wijt het verlies aan de gevolgen van de coronacrisis en de negatieve bijdrage van alliantiepartner Nissan van bijna 5 miljard euro.

Dat zegt het Franse bedrijf donderdag in een toelichting op de resultaten. Renault vormt een samenwerkingsverband met Nissan en Mitsubishi.

De autoverkopen onder de paraplu van de Renault-groep daalden met ongeveer 35 procent tot 1,26 miljoen stuks. De omzet kwam daarmee uit op 18,4 miljard, een afname van ruim 34 procent. Renault becijfert dat de coronacrisis een negatieve impact op de cijfers heeft ter grootte van 1,8 miljard euro.

Renault wil dit jaar 600 miljoen euro op de kosten besparen en zegt daar goede vorderingen mee te maken. "Hoewel deze situatie ongekend is, is het niet definitief", zegt CEO Luca de Meo. "Ik heb alle vertrouwen in het herstellend vermogen van de groep."

Eind mei maakte het bedrijf al bekend fors te willen bezuinigen en zo'n vijftienduizend banen te schrappen.