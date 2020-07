Bedrijven in de industrie kijken positiever naar de toekomst. Vooral over de bedrijvigheid zijn ze in juli optimistischer gestemd dan in de afgelopen maanden. Dat meldt statistiekbureau CBS.

Zo zijn er in juli meer fabrikanten die verwachten hun productie in de komende drie maanden te verhogen dan te verlagen. De verwachting over de bedrijvigheid was in juli zelfs al op het niveau van vóór de corona-uitbraak. Over het aantal orders en de grote voorraden die ze nog hebben, zijn ondernemers minder enthousiast.

Het vertrouwen van producenten is dan ook nog niet volledig hersteld van de coronaklap. De indicator van het CBS staat nu op -8,7. Dat is weliswaar een forse verhoging ten opzichte van de -15,1 van juni, maar nog altijd fors lager dan het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar (+0,5). Ook de productie is nog niet op het niveau van voor de virusuitbraak.

Het CBS heeft ook gekeken naar de afzetprijzen van producenten. Ook daar is te zien dat de prijzen nog onder het niveau van vorig jaar liggen. Wel is een langzame verbetering zichtbaar. Zo waren de prijzen in juni alweer wat hoger dan in mei.