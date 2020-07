Olieconcern Shell heeft in het tweede kwartaal van dit jaar onder de streep een verlies van 18,1 miljard dollar (zo'n 15,4 miljard euro) geboekt, waar vorig jaar in dezelfde periode nog een winst van 3 miljard dollar werd gerealiseerd. Het forse verlies wordt vooral veroorzaakt door een afschrijving van 16,8 miljard; die waardevermindering is te wijten aan de coronacrisis.

Het resultaat uit de normale bedrijfsvoering was met 638 miljoen dollar in de plus net aan positief, zo blijkt donderdag bij de presentatie van de cijfers. Dat is een daling van 82 procent ten opzichte van de maanden april, mei en juni vorig jaar.

De afschrijving van 16,8 miljard dollar is volgens een woordvoerder ingegeven door "aanpassingen op de marges, de ontwikkelingen rond COVID-19 en de macro-economische omstandigheden". Als gevolg van de coronacrisis vielen grote delen van de wereld in het afgelopen kwartaal stil.

Zo was er veel minder vraag naar brandstof voor vliegtuigen en voertuigen, wat impact had op de olieprijs. Volgens Shell-topman Ben van Beurden is de prijs van een vat olie in het hele tweede kwartaal niet boven de 30 dollar geweest. Dat is historisch laag.