Bierbrouwer AB InBev, dat onder meer het merk Corona op de markt brengt, zag zijn totale verkopen fors teruglopen in april en mei, meldt het Belgische bedrijf in een toelichting op zijn cijfers over het tweede kwartaal van 2020.

Het teruglopen van de bierverkopen kwam vooral door de virusuitbraak en de daarop volgende lockdownmaatregelen, waardoor veel kroegen dicht moesten.

De verkopen in april liepen terug met 32,4 procent. In mei was de daling iets minder hard, met een min van 21,4 procent. Opvallend genoeg kwamen de verkopen in juni hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar, met een plus van 0,7 procent. De totale verkopen in het tweede kwartaal kwamen uit op -17,1 procent.

Specifieke cijfers over de verkoop van het Corona-merk geeft de brouwer niet. Wel meldt het bedrijf dat zijn drie mondiale merken (Stella Artois, Corona en Bud) gezamenlijk wereldwijd 16,6 procent minder werden verkocht in het tweede kwartaal.

De omzet kwam uit op 10,3 miljard dollar (8,75 miljard euro). De winst bedroeg 921 miljoen dollar. Dat was minder dan de helft van de 2,3 miljard dollar van dezelfde periode vorig jaar.