Kodak, bekend van het fotorolletje en het Kodak-moment, meldde dinsdag zich deels om te vormen tot medicijnontwikkelaar. Hiervoor kreeg het bedrijf een lening van 765 miljoen dollar (zo'n 650 miljoen euro) van de Amerikaanse regering. Sinds de aankondiging is de aandelenkoers van het concern met zo'n 1.540 procent gestegen.

Het aandeel van Eastman Kodak sloot maandag op 2,62 dollar. Een kleine 48 uur later, woensdag om 19.15 uur, is hetzelfde aandeel 43 dollar waard. Door de koersexplosie en extreme volatiliteit werd de handel in het aandeel woensdag al meer dan tien keer stilgelegd.

Het aandeel schoot dinsdag omhoog toen de Amerikaanse president Donald Trump bekendmaakte dat Kodak op basis van de Defense Production Act een lening van 765 miljoen dollar zou krijgen. Deze wet geeft de president het recht om in de VS geproduceerde apparatuur in eigen land te houden. Zo wil Washington tijdens de coronacrisis voor de productie van medicijnen minder afhankelijk zijn van landen als China.

Trump noemde de lening "een van de belangrijkste deals in de geschiedenis van de Amerikaanse farmaceutische industrie". "Dit is een fantastisch Amerikaans bedrijf. Ken je dit bedrijf nog?", aldus Trump op een persconferentie.

Kodak zal ingrediënten voor zogeheten generieke medicijnen gaan produceren. Het gaat om kopieën van merkmedicijnen met dezelfde werkzame stof als het origineel. Het bedrijf zal zich met name richten op essentiële ingrediënten waar de VS momenteel een tekort aan heeft.