De Europese Commissie (EC) heeft de garantstelling door de Nederlandse Staat voor vakantievouchers woensdag officieel goedgekeurd. Het gaat om 150 miljoen euro voor de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en 15 miljoen euro voor kleinere fondsen.

Sinds de uitbraak van COVID-19 zijn talloze reizen geannuleerd. Reisorganisaties bieden hun klanten de mogelijkheid een voucher aan te nemen in plaats van hun geld terug te vragen. Dit is bedoeld om te voorkomen dat organisaties omvallen. De vouchers zijn gedekt door de garantiefondsen voor het geval een reisorganisatie toch over de kop gaat.

Het grootste garantiefonds, de SGR, had voor het begin van de coronacrisis zo'n 80 miljoen euro in kas. "Die is nog vrijwel intact", zegt adjunct-directeur Carin Beckers desgevraagd. Sinds het begin van de coronacrisis zijn een paar reisagenten, die tussen consumenten en aanbieders van reizen bemiddelen, en een touroperator over de kop gegaan.

Het gaat daarbij om touroperator Tenzing Travel, voorheen bekend als Kuoni. "De omvang van de schade daarvan is nog niet bekend", aldus de SGR. "De curator is nog met die zaak bezig." Pas als de bodem van de 80 miljoen euro van de SGR in zicht is, kan het fonds een beroep doen op de garantie van de overheid. Dat moment lijkt nog ver weg.

In eerste instantie maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) bekend dat het fonds van de SGR met 150 miljoen euro versterkt zou worden. "De SGR heeft daar bij ons om gevraagd", zegt een woordvoerder van het ministerie. "Maar er zijn meer en kleinere fondsen. Met de extra 15 miljoen houden we er rekening mee dat die misschien ook nog voor hulp aankloppen."