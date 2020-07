Griekse gepensioneerden die tijdens de schuldencrisis gekort werden op hun pensioenen krijgen dit jaar in totaal 1,4 miljard euro terug, meldt de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis woensdag. De hoogste rechterlijke macht van Griekenland oordeelde onlangs dat een deel van de pensioenverlagingen tussen 2015 en 2016 illegaal werd ingevoerd.

Griekenland, dat in de afgelopen jaren drie keer van noodsteun voorzien moest worden, heeft de afgelopen jaren meerdere keren in de pensioenen gesneden om het pensioensysteem levensvatbaar te houden. Duizenden gepensioneerden, die de pensioenbetalingen in sommige gevallen met 50 procent terug hebben zien vallen, stapten daarom naar de rechter.

De 1,4 miljard euro die nu wordt terugbetaald door de Griekse staat gaat naar twee miljoen gepensioneerden, in zowel de publieke als private sector. Mitsotakis zei woensdag dat het bedrag niet groter kan worden. "Met deze kostenpost zitten we al tegen het plafond van ons begrotingspotentieel", aldus de premier. "Er is geen ruimte om nog meer te doen."

Het besluit wordt gezien als de zoveelste klap voor de economie van het land. De Griekse economie leek de afgelopen jaren juist te herstellen na de schuldencrisis, maar door de coronacrisis wordt dit jaar een economische krimp die kan oplopen tot 10 procent verwacht. Griekenland heeft nog altijd de grootste schuld ten opzichte van het bbp in Europa.