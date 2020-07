149 henneptelers hebben zich bij de overheid aangemeld voor de teelt voor coffeeshops in de tien gemeenten die meedoen aan het zogeheten wietexperiment, meldt de Rijksoverheid woensdag. Dinsdag was de laatste dag waarop telers zich konden aanmelden. Het wietexperiment moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is.

De komende periode worden alle aanvragen getoetst op volledigheid en inhoudelijk beoordeeld en wordt het aantal wiettelers teruggebracht tot tien kandidaten. Het kabinet streeft ernaar de tien telers in 2021 aan te wijzen.

In de huidige situatie zijn de teelt van cannabis en de levering ervan aan coffeeshops nog verboden en wordt verkoop, onder bepaalde voorwaarden, door de vingers gezien. Dat is volgens D66, de partij die voor de proef in het huidige regeerakkoord pleitte, "een onhoudbare situatie".

Het wietexperiment moet aantonen of en hoe coffeeshops voorzien kunnen worden van op kwaliteit gecontroleerde wiet. Ook moet de proef Den Haag inzicht geven in de effecten van gereguleerde wietteelt op criminaliteit, veiligheid, overlast en volksgezondheid. Het experiment wordt in tien gemeenten uitgevoerd.