De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing stopt in 2022 met de productie van de iconische viermotorige 747, schrijft CEO Dave Calhoun woensdag in een brief aan het personeel als toelichting op de cijfers over het tweede kwartaal.

Boeing was al eerder gestopt met de fabricage van de 747-400, die bijvoorbeeld KLM ook heeft, maar de 747-800 wordt nog steeds gemaakt. Het bedrijf zegt nu daar in 2022 mee te stoppen als onderdeel van een pakket aan maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.

"Onze verbintenis met de klant houdt niet op bij de aflevering en we zullen de 747-operaties blijven ondersteunen, ook in de toekomst", aldus Calhoun.

De Boeing-CEO spreekt van ongekende tijden voor de luchtvaartindustrie als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de impact daarvan op de luchtvaart. "Onze klanten vertragen hun aankopen, stellen leveringen uit, slaan niet-verplicht onderhoud over, sturen oudere toestellen met pensioen en geven minder geld uit", zo somt Calhoun op.

De topman denkt dat het nog drie jaar duurt voordat de luchtvaart terug is op het niveau van 2019. Behalve dat Boeing helemaal stopt met de productie van 747, wordt de fabricage van andere vliegtuigtypes teruggeschroefd.

Eerder trof Boeing al maatregelen in een poging de financiële gevolgen van de crisis te verzachten; nu komen daar nog extra maatregelen bovenop.

Productie van 737 MAX wordt hervat

In het tweede kwartaal daalde de omzet met een kart tot 11,8 miljard dollar, het verlies kwam uit op 2,4 miljard dollar. Boeing heeft niet alleen te maken met de negatieve gevolgen van de coronacrisis maar kampt ook nog met de perikelen rond de 737 MAX, het vliegtuigtype waarvan twee toestellen niet lang na elkaar neerstortten.

Boeing zegt in het tweede kwartaal te zijn begonnen met de voorbereidingen om de productie van dit vliegtuig te hervatten. “Met de focus op veiligheid, kwaliteit en operationele uitmuntendheid.” De vliegtuigbouwer zegt ook voortgang te hebben gemaakt met de terugkeer van de 737 in de lucht. “Inclusief het afronden van de FAA-testvluchten voor de nieuwe certificering.”

De Boeing 737 MAX staat sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond als gevolg van de fatale crashes. Om weer te mogen vliegen met het toestel moeten aanpassingen gedaan worden en moet het opnieuw de benodigde vergunningen krijgen, onder andere van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA.