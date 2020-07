Het Nederlandse digitale kiosk Blendle wordt overgenomen door zijn Franse concurrent Cafeyn. De twee bedrijven zullen samen zo’n 1,5 miljoen gebruikers in Nederland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk bedienen en gebruikers krijgen toegang tot veel meer kranten en tijdschriften.

Dat maken beide bedrijven donderdagochtend bekend. Medeoprichter Alexander Klöpping zegt dat hij met deze deal zijn lang gekoesterde droom om verder uit te breiden in het buitenland vervult. Op dit moment is Blendle actief in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten, maar in één klap komen daar nog veel meer landen bij, zegt hij.

"We gingen vorig jaar op zoek naar een nieuwe investeerder nieuwe stappen naar het buitenland te kunnen financieren. Tijdens die zoektocht kwamen we erachter dat Cafeyn op zoek was naar een bedrijf om over te nemen. We gingen met ze in gesprek en toen sloeg de vonk over."

Klöpping had dat niet zo gepland, maar vond het verstandig om voor de overname te gaan. "Ik dacht: we kunnen in ons eentje naar het buitenland en dan tegen Cafeyn concurreren, of we kunnen samen met Cafeyn in heel Europa straks concurreren tegen partijen als Apple, Google en Facebook."

Cafeyn, dat in 2006 werd opgericht, krijgt 100 procent van de aandelen van Blendle in handen. Wat het Franse bedrijf daarvoor betaalt, wil Klöpping niet vertellen.

Zelf stopt hij na de overname als CEO van Blendle. Hij zal zich voortaan in het bestuur van Cafeyn richten op de journalistieke visie van het bedrijf. Ari Assuied, oprichter van Cafeyn, gaat de gehele Cafeyn Group, inclusief Blendle, leiden. De dagelijkse leiding van Blendle komt in handen van huidig CCO Willem-Jan Lems.

Geen ontslagen door overname

Voor werknemers van Blendle verandert er weinig. Er werken nu zo'n 50 mensen bij het bedrijf en die kunnen er allemaal blijven werken. "Sommige mensen zullen andere rollen krijgen, maar Blendle is zo'n jong bedrijf dat er eigenlijk continu verandering is. Daar zijn de mensen bij ons erg aan gewend", zegt Klöpping.

"De grootste verandering voor hen zal zijn dat het product dat ze maken niet alleen meer in handen komt van onze 80.000 gebruikers, maar in die van 1,5 miljoen gebruikers."

Gebruikers blijven tientje per maand betalen

Gebruikers zullen op de korte termijn ook niet veel van de overname merken, behalve dan dat ze toegang krijgen tot meer dan 2.500 titels.

"Onze gebruikers betalen nu een tientje per maand en dat blijft zo", zegt Klöpping. "We zullen wat functionaliteiten van Cafeyn overnemen en zij ook van ons, maar op de korte termijn houdt Blendle zijn eigen naam en app." Wanneer dat zou kunnen veranderen, weet Klöpping nog niet.

Klöpping richtte Blendle in 2014 op samen met Marten Blankesteijn, die in 2017 besloot zich op andere zaken te richten. De afgelopen jaren worstelde Blendle met het verdienmodel. Gebruikers betaalden eerst per artikel, maar vorig jaar werden alle gebruikers op een model gezet waarbij ze per maand betalen. Dat viel niet bij alle gebruikers in goede aarde.