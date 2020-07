KLM maakt vrijdag mogelijk meer bekend over een ophanden zijnde reorganisatie. Toen eind vorige maand bekend werd dat de luchtvaartmaatschappij staatssteun zou krijgen, werden ook de daaraan verbonden voorwaarden bekendgemaakt. Reorganiseren was daarbij een keiharde eis. KLM-topman Pieter Elbers zei toen dat de eerste contouren van die herstructurering eind juli zichtbaar zouden moeten zijn.

"Dan zullen we iets over het banenverlies zeggen", aldus Elbers. Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat KLM vrijdagochtend bij de presentatie van de financiële cijfers over de eerste helft van 2020 met aantallen komt.

Voor het steunpakket met een omvang van 3,4 miljard euro stelde het kabinet als voorwaarde dat de kosten bij KLM omlaaggaan. Het gaat om een daling van 15 procent over de hele linie. Volgens het jaarverslag van KLM bedroegen de kosten vorig jaar 9,1 miljard euro, wat zou neerkomen op een bezuiniging van 1,3 miljard euro.

Een deel van de bezuiniging wordt gehaald bij het personeel. KLM snijdt niet alleen in het personeelsbestand, maar bezuinigt ook op de salarissen. Het kabinet heeft daarbij ook gezegd dat KLM-werknemers die meer dan drie keer modaal verdienen minimaal 20 procent van hun salaris moeten inleveren.

Vrijwillig vertrek mogelijk voor al het personeel

Maar ook werknemers die minder verdienen, zouden een loonoffer moeten brengen. Medio mei, ver voordat de voorwaarden van het kabinet aan de orde waren, liet KLM al weten dat het nodig was om het personeelsbestand in te krimpen. De luchtvaartmaatschappij stelde daarop een vrijwillige vertrekregeling open voor al het personeel. "Vooruitlopend op noodzakelijke volgende stappen", aldus KLM.

Medio juli werd bekend dat zo'n 2.400 werknemers zich voor de vertrekregeling gemeld hebben, waarmee niet is gezegd dat al die aanvragen gehonoreerd worden. KLM zei dat ook daarover eind juli meer bekendgemaakt zal worden. "Pas dan kunnen we exacte aantallen noemen." KLM heeft nu nog 33.000 mensen in dienst.

In oktober moet het reorganisatieplan rond zijn

De vakbonden zijn niet blij met hoe het financiële steunpakket met de daaraan verbonden voorwaarden tot stand is gekomen. De bonden waren er op geen enkele wijze bij betrokken, terwijl de maatregelen wel aan de arbeidsvoorwaarden van de werknemers raken.

Afgelopen week lieten de piloten weten opnieuw te willen onderhandelen over de voorwaarden. Maar Elbers was duidelijk op de dag dat het steunpakket aangekondigd werd. "Ik ben blij dat we eruit zijn en het steunpakket biedt in ieder geval stabiliteit. Nu moeten we focussen op de herstructurering."

In oktober zal het definitieve reorganisatieplan bekendgemaakt worden. KLM verkeert net als andere luchtvaartmaatschappijen als gevolg van de coronacrisis in zwaar weer. Vanwege het coronavirus gelden er restricties voor reizen en willen veel mensen ook niet meer vliegen.

Bij de publicatie van de halfjaarcijfers op vrijdag wordt waarschijnlijk ook bekend hoeveel passagiers de afgelopen maanden vervoerd zijn. Sinds begin april doet KLM daar geen uitspraken meer over.