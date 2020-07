Londen Heathrow, de drukste luchthaven van Europa, is als gevolg van de coronacrisis diep in de rode cijfers gedoken. In de eerste zes maanden van het jaar daalde het aantal passagiers dat via Heathrow vloog met 60 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. De omzet daalde met 85 procent, het resultaat met ruim 75 procent en er werd een verlies van 1 miljard pond genoteerd.

Dat heeft de luchthaven woensdag bekendgemaakt. Voor heel 2020 verwacht Heathrow dat de passagiersaantallen meer dan 60 procent lager zullen liggen dan vorig jaar, in het tweede kwartaal was sprake van een daling van 96 procent.

In de eerste zes maanden van 2019 reisden 38,8 miljoen mensen via de belangrijkste luchthaven van Londen, dit jaar waren dat er 15,4 miljoen. Heathrow heeft maatregelen genomen om de kosten terug te brengen. Zo wordt 300 miljoen pond minder uitgegeven aan operationele kosten en is voor 650 miljoen pond aan investeringen op de lange baan geschoven.

Volgens CEO John Holland-Kaye van de luchthaven hangt het economisch herstel van het Verenigd Koninkrijk samen met de normalisering van het vliegverkeer. Hij pleit dan ook voor het testen van passagiers. "Testen biedt de mogelijkheid om reizen en handel op een veilige manier te hervatten naar sommige van de voor het VK belangrijkste markten die nu nog gesloten zijn."

De CEO zegt dat andere Europese landen daarin voorlopen. "Als het VK niet snel iets doet, zal global Britain binnenkort niet meer zijn dan een campagneslogan."