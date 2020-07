Producent van luxe auto's Aston Martin zag zijn verlies verdrievoudigen in de eerste helft van dit jaar en uitkomen op 227 miljoen pond (250 miljoen euro). Dat blijkt uit cijfers die de Britse automaker heeft gepubliceerd.

Mede door de corona-uitbraak daalden de verkopen van Aston Martin, dat onder meer bekend is van de James Bond-auto's, in het eerste half jaar met 41 procent naar 1.770 auto's.

In totaal had het bedrijf een omzet van 146 miljoen pond. In dezelfde periode vorig jaar was dat nog bijna 406 miljoen.

Het grote verlies bij Aston Martin hangt uiteraard voor een deel samen met de uitbraak van COVID-19. Het is echter al langer onrustig bij de Britten.

Verkopen vallen al enkele jaren tegen, waardoor het mes is gezet in het personeelsbestand. Ook kwamen er een nieuwe CEO en financieel directeur en kocht miljardair Lawrence Stroll zich in bij het bedrijf en werd voorzitter.

"Het was een uitdagende periode, waarin onze dealers en fabrieken dicht moesten vanwege COVID-19", aldus Stroll. Inmiddels is 90 procent van de dealervestigingen weer open.