L Brands, het moederbedrijf van lingeriemerk Victoria’s Secret, haalt flink de bezem door de organisatie om de winstgevendheid te verbeteren. Victoria’s Secret wordt een apart bedrijf en daaronder vallen voortaan de lingerie, beauty en jongevrouwenmerk PINK. Dat heeft het bedrijf dinsdag nabeurs in de VS bekendgemaakt.

Bij Victoria's Secret moet 400 miljoen dollar op de kosten worden bespaard, waarvan 175 miljoen dit jaar. Dat gebeurt onder meer door te schrappen in het personeelsbestand, dat wordt teruggebracht met 15 procent. Dat komt neer op zo'n 850 banen, die allemaal verloren gaan op het hoofdkantoor.

Ook moeten de kosten voor de winkels waar de lingerie van Victoria's Secret wordt verkocht omlaag. Eerder werd al aangekondigd dat 250 winkels dichtgaan. Het moederbedrijf zegt dat het in onderhandeling is met de eigenaren van winkelpanden om voor de zaken die wel openblijven structurele huurverlagingen af te spreken.

In het Verenigd Koninkrijk zag het bedrijf dat wereldfaam verwierf met de modeshows met Victoria's Secret Angels zich vorige maand genoodzaakt een vorm van uitstel van betaling aan te vragen. Daar worden nu onderhandelingen gevoerd over een fusie of joint venture met een andere retailpartij.

In Hongkong is de flagshipstore definitief gesloten, mogelijk worden meer winkels in China gesloten. Volgens CEO Andrew Meslow zijn de meeste winkels in de VS van zowel Victoria's Secret als het andere dochterbedrijf Bath & Body Works weer open, na sluitingen als gevolg van lockdowns.

Toch verwacht het bedrijf een 20 procent lagere omzet over het tweede kwartaal, als gevolg van de coronacrisis. De cijfers worden op 19 augustus bekendgemaakt.