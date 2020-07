De omzet van het Franse concern Kering, moederbedrijf van onder andere modemerken Gucci en Saint Laurent, kelderde met 43,5 procent in het tweede kwartaal door reisbeperkingen en winkelsluitingen, meldt het bedrijf.

De totale verkopen tussen begin april en eind juni bedroegen 2,2 miljard euro. Over de eerste zes maanden van het jaar was de terugval iets minder dramatisch (-29,6 procent), doordat de omzet in het eerste kwartaal goed was.

In het eerste half jaar van 2020 wist het bedrijf winst te maken, ondanks de sterke terugval van de verkopen. Onder de streep bleef er 272,6 miljoen euro over, wat ongeveer de helft was van de winst in het eerste half jaar van 2019.

Topman François-Henri Pinault noemt de eerste helft van dit jaar de meest uitdagende periode in de geschiedenis van het bedrijf. Wel ziet hij dat de verkopen weer aantrekken, doordat in Azië en dan vooral in China de winkels weer opengaan.