Starbucks heeft door de coronacrisis het afgelopen kwartaal 3,1 miljard dollar (ongeveer 2,6 miljard euro) minder omzet gedraaid dan verwacht. Dat blijkt dinsdagavond uit de kwartaalupdate van de Amerikaanse koffieketen.

Het lager uitvallen van de omzet is te wijten aan de tijdelijke sluiting van de filialen, aangepaste openingstijden van de filialen die weer open zijn en een afname van het aantal klanten in de winkels, aldus Starbucks.

De door de coronacrisis verloren omzet heeft Starbucks berekend op basis van de verwachte omzet voor het derde kwartaal van 2020. Deze werd, nog voor de coronacrisis haar intrede deed, ruim 3 miljard dollar hoger geschat.

De kwartaalomzet viel ook lager uit in vergelijking met de omzet in dezelfde periode vorig jaar. Starbucks kreeg in het derde kwartaal van 2020 4,2 miljard aan omzet binnen, een daling van 38 procent ten opzichte van 2019.

Daardoor duikt het bedrijf de rode cijfers in: in het derde kwartaal draaide het bedrijf een verlies van ruim 678 miljoen dollar. In diezelfde periode vorig jaar maakte het bedrijf nog een winst van 1,4 miljard dollar, is te zien in de kwartaalupdate.

Topman ziet gestaag herstel

Kevin Johnson, topman van de koffieketen, benadrukt dat het grootste deel van de Starbucks-filialen weer de deuren hebben geopend en zegt dat de zaken zich weer "gestaag aan het herstellen zijn".

Het bedrijf gaf eerder al aan maatregelen te treffen om zich aan te passen aan de "nieuwe realiteit" van het coronavirus, zoals topman Kevin Johnson de situatie eerder beschreef. De topman liet begin juni weten dat de koffieketen de komende tijd onder meer drive-tru en pick-up locaties gaat openen.

Ook voor het volgende kwartaal verwacht het bedrijf de invloed van de coronacrisis nog terug te zien in de kwartaalcijfers.