De Amerikaanse fastfoodketen McDonald's heeft de vergelijkbare verkopen in het afgelopen kwartaal met bijna 24 procent zien dalen, meldt McDonald's dinsdag bij de publicatie van de kwartaalcijfers. Vanwege de lockdownmaatregelen werd een groot deel van de vestigingen gesloten en leunde de fastfoodketen meer op drive-throughs en bezorgopties.

Het effect van de coronacrisis was het kleinst in de Verenigde Staten, waar de vergelijkbare verkopen in vergelijking met een jaar eerder met 8,7 procent afnamen. De schade is daarmee flink kleiner dan in andere markten. In landen zoals Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Canada namen de vergelijkbare verkopen met maar liefst 41,4 procent af. In opkomende economieën vielen deze verkopen 24,4 procent lager uit.

Reden voor het grote verschil is het grote aantal drive-throughs in de VS, zegt financieel directeur Kevin Ozan in gesprek met CNBC. "Markten met veel drive-throughs en bezorgopties kunnen zich sneller herstellen van de klap", aldus Ozan. 96 procent van de vestigingen in de VS telt een drive-through of een manier om een Happy Meal te laten bezorgen.

Met die kennis op zak zal McDonald's zich in de tweede helft van 2020 meer gaan richten op de promotie van de bezorgopties. De fastfoodketen zegt in het tweede kwartaal 70 procent minder te hebben uitgegeven aan reclames. Het bedrijf wil dit geld de komende maanden gaan gebruiken.