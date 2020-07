Ruim de helft van de aanvragen voor 1.650 euro compensatie aan gemiste inkomsten voor flexwerkers, oproep- en uitzendkrachten is afgewezen. In totaal heeft het UWV meer dan 23.000 verzoeken voor de tegemoetkoming ontvangen, zo laat de dienst dinsdag weten.

Tot en met zondag mochten uitzend- en oproepkrachten en flexwerkers een aanvraag bij het UWV doen voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). Flexwerkers die geen recht hadden op WW, bijstand of een andere regeling konden een tegemoetkoming van 1.650 euro bruto krijgen vanwege misgelopen inkomsten als gevolg van de coronamaatregelen.

"Ruim de helft van de aanvragen is afgewezen omdat niet werd voldaan aan de voorwaarden", aldus het UWV. Zo was bij een deel van de aanvragers geen sprake van een terugloop in de verdiensten van 50 procent. "Ruim 56 procent van de afgewezen aanvragen komt doordat mensen te weinig salaris hebben ontvangen in februari of te veel in april."

Flexwerkers die in februari minstens 400 euro per maand verdienden, in april maximaal 550 euro én de helft van die inkomsten hebben zien wegvallen, konden aanspraak maken op de regeling. Een groot deel van de mensen die wel aan die eisen voldeed, heeft het geld volgens het UWV al op de rekening staan. "De aanvragen die afgelopen week zijn gedaan moeten nog worden uitbetaald."

Van de goedgekeurde verzoeken, ging volgens het UWV meer dan 70 procent naar werknemers van tussen de 18 en 27 jaar, die veelal via uitzendbedrijven werken of in de horeca.