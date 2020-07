Luchtvaartbrancheorganisatie IATA verwacht dat passagiersaantallen in de vliegtuigen pas in 2023 weer op het niveau zijn van voor de coronacrisis, meldt de koepel dinsdag. In april ging IATA nog uit van een herstel in 2022. Het aantal gevlogen kilometers per passagiers zal ook pas een jaar later dan eerder verwacht gehaald worden: in 2024.

De luchtvaartkoepel stelt de verwachtingen bij, omdat het herstel nu al minder vlot verloopt dan eerder gedacht. IATA verklaart dat trage herstel onder meer door de aanhoudende coronavirusproblemen in de Verenigde Staten en opkomende economieën. Amerikanen zijn bijvoorbeeld momenteel nog niet welkom in de Europese Unie.

Verder wijst IATA naar een gebrek aan vertrouwen onder consumenten om in het vliegtuig te stappen en schrijft de koepel dat ondernemingen minder vliegen vanwege de economische gevolgen van de coronacrisis. "Dit leidt allemaal tot een langere herstelperiode dan eerder gedacht en meer pijn voor in de industrie en de wereldeconomie", aldus IATA-hoofd Alexandre de Juniac.

Hierdoor verwacht de koepel dat dit jaar 55 procent minder passagiers een vliegtuig boarden dan vorig jaar, eerder dit jaar lag die verwachting nog op een min van 46 procent. Volgend jaar zal het aantal passagiers weer met 62 procent toenemen vergeleken met dit jaar, maar zal dan nog altijd 30 procent lager liggen dan vorig jaar.