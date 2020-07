Tesla heeft ook in de VS een beroep op overheidssteun gedaan om de impact van de coronacrisis te beperken. Dat blijkt uit een melding bij de Amerikaanse toezichthouder SEC, die Tesla dinsdag op de website heeft gepubliceerd.

In Nederland vroeg Tesla een kleine 7 miljoen euro steun in het kader van de NOW-regeling aan, zo bleek eerder deze maand.

Oprichter en CEO Elon Musk heeft zich in een debat in het Amerikaanse Congres inmiddels uitgesproken tegen verdere overheidssteun.

De tegemoetkoming die in de VS is aangevraagd, heeft volgens de maker van elektrische auto's de extra kosten als gevolg van de gedwongen sluiting van fabrieken gedrukt. Zo moest de fabriek van Tesla in Californië als gevolg van de coronamaatregelen zo'n zes weken dicht blijven.

Ook heeft het bedrijf in de kosten gesneden.