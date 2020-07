Reisorganisaties hoopten deze zomer nog wat omzet te draaien met de verkoop van last minutes, maar door negatieve reisadviezen is dat lastig. ANVR-voorzitter Frank Oostdam verwacht dat de sector volgend jaar pas weer zal aantrekken en dat een derde van de bedrijven na de zomer failliet gaat. Dat zegt hij tegen NU.nl.

"Het was al een dramatisch seizoen voor de reisbranche. We hadden gehoopt dat we er deze zomer met last minutes nog wat van konden maken, maar dat gebeurt nu niet", zegt Oostdam. Hij ziet dat de sector niet goed aantrekt en denkt dat de meeste bedrijven dit jaar een omzet van 25 tot 30 procent van de normale situatie draaien.

Dat heeft grote gevolgen voor de bedrijven in de sector, zegt hij. "Geen enkel bedrijf kan een heel jaar zonder goede omzet, dus dit zorgt voor grote problemen. We worden sinds maart geconfronteerd met honderdduizenden annuleringen en met extra kosten om mensen te repatriëren. Ik denk dat na de zomer ongeveer een derde van alle bedrijven in de sector failliet zal gaan, en dat dus ook een derde van de werknemers in de sector zonder baan komt te zitten."

Maandag paste de overheid het reisadvies voor Barcelona en omgeving aan naar oranje. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alleen nog naar het gebied te reizen als dat echt noodzakelijk is. Vakanties vallen daar niet onder.

Het is niet het eerste gebied dat deze zomer zo'n reisadvies krijgt. Nederlanders werd eerder deze zomer al afgeraden om naar Zweden, Bulgarije, Roemenië en Kroatië te gaan. En dat de reisadviezen continu worden aangepast, is lastig, zegt Oostdam. "Het is nu eenmaal zo en dat begrijpen we, maar het helpt ons niet."