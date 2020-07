Albert Heijn (AH) bezorgt met ingang van 5 augustus ook boodschappen aan huis in België, zo heeft het supermarktconcern maandag laten weten.

In eerste instantie gaat het om negen gemeenten in de regio Antwerpen, goed voor 85.000 huishoudens, aldus AH. Met de introductie van het thuisbezorgen wordt ook de app bij de zuiderburen geïntroduceerd.

In 2011 opende AH de eerste winkel in België, ook in de regio Antwerpen. Inmiddels zijn er 52 en moet het aantal verder groeien naar de honderd. Net als met de winkels wil AH ook het thuisbezorgen eerst in de regio Antwerpen uitproberen. Later wordt het dan naar heel Vlaanderen uitgerold.

De boodschappen die worden thuisbezorgd bij de Belgen komen uit het zogenoemde Home Shop Center in Eindhoven. Daarvandaan gaan ze naar Turnhout, waar een logistieke partner de daadwerkelijke bezorging aan huis voor zijn rekening neemt.