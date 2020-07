PSA, de autogroep achter Peugeot, Citroën en Opel, heeft ondanks de coronacrisis een kleine winst geboekt in het afgelopen half jaar. De omzet is met 34,5 procent wel aanzienlijk gedaald, meldt het bedrijf dinsdag.

PSA zette in het eerste half jaar van 2020 in totaal 25,1 miljard euro om en maakte 376 miljoen euro winst. In dezelfde periode een jaar eerder ging het nog om een winst van 2 miljard euro.

De inkomsten van het bedrijf daalden vooral doordat showrooms gedwongen moesten sluiten, waardoor in veel landen de autoverkoop stil kwam te liggen. Daarnaast werden fabrieken gesloten om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Vooralsnog stelt het bedrijf de doelstellingen voor de rest van het jaar niet bij. Topman Carlos Tavares verwacht dat de markt zich in de rest van het jaar goed herstelt. Hij hoopt de fusie met Fiat Chrysler Automobiles begin 2021 rond te krijgen.