Werknemers die fulltime thuiswerken moeten er rekening mee houden dat dit honderden euro's aan extra uitgaven leidt, zo waarschuwt budgetvoorlichter Nibud.

De kosten betreffen met name de extra uitgaven voor stroom, water, gas, toiletpapier, koffie en thee en zijn berekend op basis van veertig uur per week thuiswerken. Ook wijst het Nibud op de extra afschrijving op bureaus en stoelen, die extra te lijden hebben onder het dagelijks gebruik.

Door de uitbraak van de COVID-19-pandemie heeft het thuiswerken een vlucht genomen. Veel mensen vinden dit prettig, blijkt uit diverse recente onderzoeken, van onder meer de ANWB en het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid.

Hierdoor kreeg het Nibud vanuit verschillende kanten de vraag om eens te onderzoeken wat een werknemer voor extra uitgaven heeft als hij of zij vijf dagen per week en acht uur per dag thuiswerkt.

De budgetvoorlichter kwam uit op een bedrag van ongeveer 2 euro per dag, wat neerkomt op gemiddeld 43,30 per maand en meer dan 500 euro per jaar. Bij de extra uitgaven zitten niet de kosten die een werkgever vaak voor zijn rekening neemt, zoals computerapparatuur en telefoonkosten.