LVMH, het moederbedrijf van luxemerken als Louis Vuitton en Dior, zag de winst in het eerste half jaar van 2020 voor een groot deel verdampen. Door de lockdowns verkocht het bedrijf veel minder producten en hield het onder de streep nog 522 miljoen euro over, tegenover bijna 3,3 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit de halfjaarcijfers.

Vergeleken met de winst viel de terugloop van het aantal verkochte producten nog mee. De omzet daalde in de eerste zes maanden van dit jaar met 'slechts' 27 procent, tot 18,4 miljard euro. De terugloop werd in alle divisies van het bedrijf gevoeld; zo verloor Fashion & Leather Goods 24 procent omzet, terwijl bijvoorbeeld Watches & Jewelry 39 procent verloor.

De oorzaak daarvan was uiteraard de uitbraak van COVID-19. Door de coronamaatregelen die de verschillende landen hebben genomen, moest LVMH zijn winkels sluiten; ook op vliegvelden, waar het bedrijf nadrukkelijk aanwezig is.

Met name in de Verenigde Staten en Europa werden grote verliezen geleden. Wel meldt het Franse bedrijf, dat onder leiding staat van multimiljardair Bernard Arnault, dat het de verkopen in Azië de laatste tijd weer ziet stijgen.