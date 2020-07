Medewerkers van Google blijven nog zeker een jaar vanuit huis werken. Met dat besluit wil Google-CEO Sundar Pichai werkende ouders tegemoetkomen, aangezien hun kinderen komend schooljaar waarschijnlijk lang niet allemaal weer fysiek naar school kunnen.

Met de maatregel wil Google zijn werknemers duidelijkheid geven en zo de kans bieden om plannen te maken voor het komende jaar, schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal op basis van bronnen.

Google zei eerder dat het vanaf afgelopen juni al meer en meer kantoren over de hele wereld zou openen, om zo werknemers de mogelijkheid te geven om naar kantoor te gaan. Het was echter wel de bedoeling dat de meeste werknemers tot eind dit jaar vanuit huis zouden werken.

Google is niet het eerste techbedrijf dat al zo ver vooruit kijkt. Twitter liet werknemers in mei weten dat ze "voor altijd" vanuit huis mogen blijven werken, als ze dat willen. Wie wel weer op locatie wil werken zodra dat kan, krijgt daartoe wel de mogelijkheid. Dat is op zijn vroegst vanaf september.