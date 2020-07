De piloten van KLM willen dat de luchtvaartmaatschappij opnieuw gaat onderhandelen over de voorwaarden van de noodsteun. Personeel van KLM dat meer dan drie keer modaal verdient, moet minstens 20 procent aan salaris inleveren. Volgens de piloten is het in strijd met het internationaal arbeidsrecht om die voorwaarde te stellen.

Dat schrijft de Stichting Piloten Aandelen Air France-KLM (SPAAK) maandag in een persbericht. De stichting heeft 2,51 procent van de aandelen van het bedrijf in handen en behartigt daarmee de belangen van piloten.

Volgens de stichting hebben alle betrokken vakbonden al aangegeven dat deze looneis niet te realiseren is. Ook zou de eis in strijd zijn met de "principes waarop binnen Air France-KLM onderhandelingen met personeel plaatsvinden".

Eind juni werd duidelijk dat het kabinet KLM wil steunen voor een bedrag van 3,4 miljard euro. De steun bestaat uit twee delen: een directe lening van 1 miljard euro en een lening van 2,4 miljard euro die KLM direct ontvangt van elf banken. De overheid staat garant voor de laatstgenoemde lening.

In ruil voor de steun wordt in het salaris van het personeel gesneden. Medewerkers die meer dan drie keer modaal verdienen (109.500 euro), is gevraagd ten minste 20 procent van het salaris in te leveren. Werknemers die minder verdienen, wordt verzocht een kleiner deel in te leveren. Zolang KLM steun ontvangt, mag het bedrijf geen dividend aan aandeelhouders uitkeren en geen bonussen uitbetalen.