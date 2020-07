Speelgoedmaker Hasbro heeft het afgelopen kwartaal meer spelletjes verkocht, maar zag de omzet met 13 procent dalen. Het bedrijf draaide een verlies van 34 miljoen dollar (29 miljoen euro), terwijl in dezelfde periode vorig jaar nog 13 miljoen dollar (11 miljoen euro) winst werd gemaakt. Dat meldt het bedrijf in het kwartaalverslag.

Hasbro had het in het afgelopen kwartaal vooral zwaar door de praktische gevolgen die de coronacrisis voor het bedrijf had, schrijft het Amerikaanse bedrijf. Winkels moesten sluiten en fabrieken werden stilgelegd. Daardoor kon Hasbro veel minder spellen produceren.

Toch had de pandemie ook gunstige gevolgen voor het bedrijf: mensen wilden meer spelletjes spelen. Het onderdeel van het bedrijf dat de spellen verkoopt, zag de omzet met 11 procent stijgen. Vooral de klassiekers Jenga en Twister waren populair.

CEO Brian Goldner denkt dat het de rest van het jaar beter gaat met het bedrijf. "We verwachten dat de omstandigheden in het derde kwartaal verbeteren en zien dan de feestdagen met vertrouwen tegemoet."