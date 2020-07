De ANWB wil dat werkgevers na de coronacrisis inzetten op thuiswerkbeleid. Volgens de bond wil het merendeel van de Nederlanders ook na de pandemie deels thuiswerken, stelt de belangenorganisatie maandag op basis van een rondvraag.

60 procent van ondervraagden zegt na de coronacrisis twee of meer dagen per week thuis te willen werken. Een vijfde van de Nederlanders zou het liefst weer vijf dagen per week naar kantoor willen komen. De ANWB liet een representatief onderzoek doen onder circa tweeduizend Nederlanders.

De bond merkt daarnaast op dat er door de grote hoeveelheid thuiswerkers minder files zijn tijdens de spits. Wel is de verkeersintensiteit op de wegen weer op hetzelfde niveau als voor de coronacrisis.

Volgens ANWB is een aansporing tot thuiswerken een goede manier om files te beperken.