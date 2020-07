De Duitse economie herstelt al van de coronacrisis. Dankzij de steunmaatregelen van de overheid bestaat de kans dat het herstel zich in de tweede helft van het jaar doorzet. Dat meldt de Duitse centrale bank maandag in een maandelijks rapport.

"In de tweede helft van dit jaar kan het herstel zich doorzetten. Daar dragen de nieuwste steunmaatregelen aan bij", schrijft de Bundesbank in het rapport.

Eerder deze maand meldde de Franse centrale bank al dat de economie van het land dit kwartaal waarschijnlijk vrijwel volledig herstelt van de coronacrisis. Als de economische activiteiten op het huidige niveau blijven, groeit de economie in het derde kwartaal met 14 procent.

In het eerste half jaar kromp de Franse economie met in totaal 15 procent. Direct na het invoeren van de strenge lockdown halverwege maart, was een dip van 5,3 procent te zien. De economie bleef krimpen totdat de lockdown voorzichtig werd opgeheven in mei.