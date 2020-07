KPN heeft in het tweede kwartaal van 2020 een kleine winst geboekt. Het telecombedrijf kreeg door de coronacrisis wel te maken met een omzetdaling. Dat blijkt uit de maandag gepubliceerde kwartaalcijfers.

De nettowinst van KPN komt in het tweede kwartaal uit op 135 miljoen euro, dat is 7 miljoen euro meer dan een jaar eerder. Volgens de grootste mobiele provider van Nederland is de winststijging vooral het gevolg van lagere herstructureringskosten.

De omzet daalde met 4,9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. KPN kreeg te maken met een fikse afname van de inkomsten uit internationale roaming. Daar staat tegenover dat in Nederland de omzet uit enkele diensten steeg.

Het telecombedrijf houdt ondanks de coronacrisis vast aan eerder gestelde prognoses. Ook keert KPN de aandeelhouders later deze zomer interim-dividend uit.