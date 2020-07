Blokker-moederbedrijf Mirage Retail Group heeft besloten niet langer te proberen HEMA over te nemen, bevestigt een woordvoerder van het bedrijf maandag na berichtgeving van AD.

Waarom Mirage Retail Group de overnamepoging staakt, wil het bedrijf nu niet bekendmaken. "Aangezien het proces nog in volle gang is, doet Mirage op dit moment geen andere mededelingen. We wensen de medewerkers van HEMA veel succes bij het vinden van een nieuwe eigenaar waarmee zij verder kunnen bouwen aan de toekomst van dit mooie Hollandse merk", aldus het Blokker-moederbedrijf.

De overnamestrijd rond HEMA is al enige tijd aan de gang. Sinds medio juni is een aantal schuldeisers eigenaar van de winkelketen. Diverse partijen doen pogingen om HEMA van hen over te nemen. Het gaat onder meer om Ahold Delhaize (het moederbedrijf van Albert Heijn) en investeringsmaatschappijen Flacks Group en Parcom.

Vrijdag 24 juli, de laatste dag waarop een bod kon worden uitgebracht, werd bekend dat twee particuliere initiatieven We Love HEMA en Hou de HEMA zich ook hebben gemengd in de overnamestrijd. Ze hebben zich aangesloten bij een van de andere biedende partijen. Welke partij dat is, willen ze niet meedelen.