Ryanair zag vrijwel zijn gehele omzet verdampen in het voorbije kwartaal. Door de lockdownmaatregelen vervoerde de Ierse luchtvaartmaatschappij 99 procent minder passagiers, meldt het bedrijf maandag. Ook hekelt Ryanair de, in hun ogen, illegale staatssteun aan onder meer Air France-KLM.

Ryanair vervoerde tussen begin april en eind juni ongeveer een half miljoen passagiers, waar dat er vorig jaar in hetzelfde kwartaal nog 42 miljoen waren. De Ieren kwam dan ook uit op een verlies van 185 miljoen euro, terwijl in dezelfde periode vorig jaar nog een winst in de boeken werd gezet van 243 miljoen.

Vrijwel alle vliegtuigen van Ryanair bleven in het afgelopen kwartaal aan de grond staan. Ook meldde het bedrijf eerder dit voorjaar dat het duizenden banen zou schrappen. Inmiddels heeft de maatschappij haar activiteiten weer deels opgestart.

Het bedrijf verwacht deze maand ongeveer 40 procent van zijn reguliere vluchtschema aan te kunnen houden. In augustus en september hoopt de luchtvaartmaatschappij dat percentage verder op te schroeven. Wel kijkt het met grote vrees naar de rest van het jaar, waarbij er vooral angst is voor een tweede besmettingsgolf

Ryanair deel sneer uit naar Air France-KLM

De luchtvaartmaatschappij sprak maandag opnieuw zijn irritatie uit over de staatssteun die een aantal concurrerende bedrijven, zoals Air France-KLM en Lufthansa, krijgen. "Deze illegale staatssteun verstoort de concurrentie en maakt het mogelijk voor onrendabele maatschappijen om de komende jaren vluchten onder de kostprijs aan te bieden", aldus het bedrijf.