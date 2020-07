De goudprijs heeft maandag een nieuwe recordhoogte bereikt: 1.920,90 dollar (ongeveer 1.640 euro) per troy ounce, meldt persbureau Reuters. Daarmee is het oude record uit 2011 van 1.920,30 dollar verbroken.

Hoewel de goudprijzen al ruim een jaar stijgen door onder meer handelsspanningen op mondiaal niveau, heeft de coronacrisis ook een grote rol gespeeld bij de stijgende goudprijs. Begin juli steeg de goudprijs al naar het hoogste niveau in negen jaar: 1.800 dollar per troy ounce.

De economische gevolgen van de coronacrisis zijn groot. Goud is voor beleggers een veilige keuze in de onrustige tijden. Dat bleek ook tijdens de financiële crisis in 2008: ook toen was er veel vraag naar goud.

Naast de coronacrisis, spelen ook de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten en China een rol bij de stijgende goudprijs. Vorige week woensdag gelastte de VS China het Chinese consulaat in Houston te sluiten, waarop China een sluiting van het Amerikaanse consulaat in Chengdu afdwong.

Niet alleen de goudprijs, maar ook de zilverprijs is de afgelopen periode flink gestegen. Eind vorige week stond de zilverprijs op 22,79 dollar, de hoogste prijs sinds 2013.