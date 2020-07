De tienduizenden meldingen van verdachte transacties die banken en accountants jaarlijks via een speciaal meldsysteem doorgeven aan de opsporingsinstanties leiden amper tot strafzaken, meldt Trouw maandag. De afgelopen jaren leidden de vele meldingen in slechts enkele tientallen gevallen tot een strafzaak.

Vorig jaar rapporteerden de banken ruim 155.000 ongebruikelijke transacties aan de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). De overheidsinstantie onderzocht de meldingen en classificeerde ongeveer 39.000 transacties als 'verdacht'. Deze transacties waren samen goed voor een totale waarde van meer dan 19 miljard euro.

De vele meldingen leidden echter amper tot strafrechtelijk onderzoek, stelt Trouw. Hoewel het OM niet precies bijhoudt hoeveel van deze meldingen tot een strafzaak hebben geleid, gaat het om ongeveer "enkele tientallen in de afgelopen paar jaar", aldus de woordvoerder van het OM tegen de krant.

'Kwaliteit meldingen moet omhoog'

Dat er relatief weinig strafzaken uit de meldingen komen, komt volgens Brigitte Unger, Utrechts hoogleraar en autoriteit in witwasonderzoek, door de kwaliteit van de meldingen. De hoogleraar stelt dat veel van de meldingen van de FIU nog nader onderzoek nodig hebben, zegt ze tegen Trouw.

Meer ICT-expertise bij de overheidsinstantie is daarvoor nodig. Daarmee kan effectiever worden gefilterd op verdachte patronen in de vele meldingen. Zo lang de kwaliteit van de meldingen niet wordt verhoogd, dient het meldsysteem vooral als "afschrikmiddel voor criminelen", aldus Unger.

Hoewel er relatief weinig strafzaken uit het meldingssysteem bij de FIU voortkomen, kan de informatie wel nuttig zijn voor toekomstig onderzoek, zegt de woordvoerder van het OM tegen de krant. Doordat de meldingen bij de FIU bewaard blijven in het systeem, is het voor de instanties mogelijk om in de toekomst nieuwe verdachte meldingen na te trekken. "Ook al leidt iets niet direct tot een verdenking, op enig moment kan de informatie ons verder helpen."