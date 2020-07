Burgerinitiatieven WeLoveHema en HouDeHema hebben vrijdag gezamenlijk een bod uitgebracht op HEMA. De partijen deden dat op de laatste dag dat geïnteresseerde kopers konden aangeven dat ze de winkelketen wilden overnemen, meldt De Ondernemer. Om welk geldbedrag het gaat is onduidelijk.

WeLoveHema en HouDeHema hebben volgens eigen zeggen als doel om in ieder geval meer dan 50 procent van de aandelen in handen te krijgen. Hun idee is dat "klanten, medewerkers, leveranciers en private investeerders medeaandeelhouder kunnen worden van HEMA".

Ook zeggen zij zich aan te hebben gesloten bij "één van de biedende partijen, waarover in de komende tijd meer". "Deze week horen we of we door zijn naar de volgende ronde", aldus de burgerinitiatieven.

WeLoveHema en HouDeHema werken sinds eind juni samen. Onder anderen Eerste Kamerlid Mei Li Vos is betrokken bij HouDeHema.

Medio juni werd een groep schuldeisers eigenaar van HEMA, nadat het oud-eigenaar Marcel Boekhoorn niet was gelukt overeenstemming met hen te bereiken over een deal waarbij de schulden flink verminderd zouden worden.

De directie van HEMA kwam met de schuldeisers overeen dat de schuld van het bedrijf significant werd verminderd, van 750 miljoen tot 300 miljoen euro.