Bij oliewinningbedrijf Schlumberger, waarvan een van de vier hoofdkantoren in Den Haag staat, verdwijnt een kwart van de arbeidsplaatsen. Het gaat om 21.000 van de 85.000 banen. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt bij de presentatie van de cijfers over het tweede kwartaal.

Schlumberger boekte de voorbije drie maanden een verlies van 3,4 miljard dollar (2,9 miljard euro), op een omzet van 5,4 miljard. Het kwartaal ervoor dook het bedrijf ook al diep in het rood. Het bestuur wil daarom een op de vier arbeidsplaatsen schrappen. Hoeveel ontslagen er in Nederland vallen, is niet duidelijk.

Het bedrijf heeft voor het massaontslag een bedrag gereserveerd van ruim 1 miljard dollar. De verwachting is dat het merendeel hiervan al in de tweede helft van dit jaar gebruikt wordt.

De oliesector heeft zwaar te lijden door de coronacrisis. De vraag naar olie is sterk teruggelopen door de lockdownmaatregelen die in veel landen zijn ingevoerd. Schlumberger-topman Olivier Le Peuch spreekt dan ook van "het meest uitdagende kwartaal in de laatste decennia".