De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd voor mankementen aan de Boeing 737 NG en 737 Classic. Als de vliegtuigen zeven dagen of langer achter elkaar stilstaan, kan op sommige onderdelen roestvorming ontstaan, wat kan leiden tot motorproblemen.

De waarschuwing is gedaan nadat recent enkele meldingen waren binnengekomen over het uitvallen van motoren. Omdat door de coronacrisis vliegtuigen langer aan de grond staan, is het risico op deze problemen groter.

Het gaat om tweeduizend toestellen die in gebruik zijn bij diverse luchtvaartmaatschappijen. Als de bedrijven deze problemen tegenkomen, moet het betreffende onderdeel worden vervangen voordat het vliegtuig weer in gebruik kan worden genomen.

Boeing zegt dat het de luchtvaartmaatschappijen al op de hoogte heeft gebracht van de problemen. "Doordat vliegtuigen aan de grond staan of minder vaak worden gebruikt vanwege de COVID-19-pandemie, kunnen ze gevoeliger zijn voor corrosie", meldt de vliegtuigbouwer in een toelichting.

Het bedrijf lag de afgelopen tijd zwaar onder vuur door mankementen aan een ander toestel, de 737 MAX. Nadat in korte tijd twee vliegtuigen neerstortten van dit type, werd in maart vorig jaar besloten om de toestellen aan de grond te houden.

Dat advies is voor de NG en de Classic nu niet gegeven. Wel is vorig jaar besloten om vijftig NG-vliegtuigen aan de grond te houden. Dit vanwege het feit dat een bepaald onderdeel zou kunnen barsten.