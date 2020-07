De prijzen van goud en zilver naderen recordniveaus door de onzekere situatie rond het coronavirus en andere factoren. De spotprijs kwam vrijdag boven de 1.900 dollar (zo'n 1.633 euro) per troy ounce uit en de zilverprijs steeg op weekbasis het sterkst sinds 1987.

Het huidige niveau van de goudprijs is het hoogste in acht jaar. De recordstand van 1.921 dollar van september 2011 komt steeds meer in zicht.

De zilverprijs bleef de laatste tijd wat achter bij die van goud, maar doet nu volop mee met de opmars. Een troy ounce zilver kost nu 22,79 dollar, de hoogste prijs sinds 2013.

Volgens een analist van persbureau Reuters komt de opmars door de onzekerheden over de coronacrisis en gooit het Amerikaans-Chinese conflict extra olie op het vuur. China beval vrijdag de sluiting van het Amerikaanse consulaat in Chengdu, nadat de VS een Chinees consulaat in Houston had gesloten.

In onzekere tijden zoeken beleggers naar veilige havens en doen edelmetalen het doorgaans goed. Dat effect wordt versterkt door de zwakke positie van de dollar.