De Europese Unie gaat deze zomer de eigen regels onder de loep nemen om ervoor te zorgen dat er geen nieuw Wirecard-schandaal kan plaatsvinden. Dat zegt eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) vrijdag. Het Duitse betaalbedrijf Wirecard belandde onlangs op het randje van een faillissement, toen aan het licht kwam dat er gesjoemeld was met de cijfers.

De wanpraktijken bij Wirecard kwamen vorige maand aan het licht, toen accountantskantoor EY een kleine 2 miljard euro op de balans niet kon verklaren. De oud-topman is inmiddels opgepakt op verdenking van boekhoudfraude.

De ineenstorting van de betaaldienstverlener komt tien jaar na de eerste beschuldiging van fraude door investeerders en journalisten, waardoor de vraag rijst waarom toezichthouders de fraude niet zagen. "We gaan onderzoeken hoe we de relevante Europese regelgeving kunnen verbeteren, om deze zaken in een eerder stadium in de kraag te kunnen vatten", aldus Dombrovskis.

Een van de redenen waardoor de problemen bij Wirecard niet eerder aan het licht zijn gekomen, is dat de betaaldienstverlener tussen wal en het schip lijkt te vallen qua toezicht. Wirecard voert elektronische betalingen uit, maar is ook eigenaar van een bank, waardoor er onduidelijkheden zouden zijn geweest over wie het bedrijf onder de loep moest houden.

De afgelopen weken zijn de Duitse financieel toezichthouder BaFin en accountantstoezichthouder FREP onder vuur komen te liggen door hun rol in de Wirecard-affaire. Zowel BaFin als FREP controleerden Wirecard.