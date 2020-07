ABN AMRO gaat in het licht van de discussie over institutioneel racisme onderzoek doen naar zijn eigen verleden. In een verklaring op de website schrijft de bank lessen te willen trekken uit haar geschiedenis.

"Als bank met een geschiedenis die driehonderd jaar teruggaat, weet ook ABN AMRO dat er mogelijk een aantal periodes zijn geweest waar we niet trots op kunnen zijn", staat in de verklaring.

ABN AMRO schrijft dat er wereldwijd veel aandacht is voor systemisch racisme en ongelijkheid en dat het goed is dat deze discussies nu worden gevoerd.

De bank zegt trots te zijn op haar inspanningen om moderne slavernij te helpen bestrijden. "Tegelijkertijd zijn we ervan bewust dat er voor ons allen nog een wereld te winnen valt."

Eerder besloot De Nederlandsche Bank (DNB) al tot een onderzoek naar haar eigen verleden. Daarbij wordt met name bekeken of bestuurders betrokken zijn geweest bij het financieren van slavernij.