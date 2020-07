De Stichting Etherreclame (Ster), die de reclameblokken op de kanalen van de publieke omroep verkoopt, heeft de omzet in de eerste zes maanden van het jaar met 26 procent zien dalen tot 71,5 miljoen euro, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van de NOS. Een jaar eerder was dat nog bijna 97 miljoen euro.

De terugval in de inkomsten wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door het wegvallen van sportevenementen. "Maar ook door de terughoudendheid van bedrijven", zegt de woordvoerder in een toelichting.

In de eerste drie maanden van het jaar vielen al inkomsten weg. "In het tweede kwartaal is dat doorgezet." Het ging niet alleen om sportevenementen, maar ook om bijvoorbeeld het Eurovisie Songfestival. "Alhoewel dat bij lange na niet zo veel oplevert als een EK, maar het telt wel mee."

Een sportzomer levert volgens de woordvoerder afhankelijk van de succes van oranje, zo 10 tot 15 miljoen euro extra advertentie-inkomsten op. Dat bedrijven een stuk terughoudender werden na de uitbraak van COVID-19, speelt de reclameopbrengsten ook parten.

"Zeker in het begin zag je dat reclames on hold werden gezet." Dat trok in de loop van het tweede kwartaal weer aan. "Je ziet nu dat bedrijven met hun reclames juist inspelen op het nieuwe normaal."