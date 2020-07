Airbus heeft aanpassingen gedaan in contracten met de Franse en Spaanse overheid om zo een eind te maken aan de jarenlange ruzie met de VS over leningen die door de WTO zijn bestempeld als illegale subsidies. Als tegenmaatregel hadden de Amerikanen daarom heffingen ingevoerd.

Vliegtuigbouwer Airbus zegt vrijdag dat aanpassingen zijn gedaan in contracten die te maken hebben met de bouw van de A350. "Na zestien jaar procesvoering bij de WTO is dit de laatste stap om het langlopende conflict te beëindigen en elke rechtvaardiging voor tarieven vanuit de VS weg te nemen", zegt Airbus.

Dat Airbus uitgerekend nu een eind wil maken aan de jarenlange strijd, heeft volgens het Franse bedrijf te maken met de coronacrisis. "De heffingen die zijn opgelegd door de United States Trade Representative (USTR) schaden alle sectoren die het betreft, inclusief Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. En ze zorgen ervoor dat de toch al moeilijke omstandigheden als gevolg van de coronacrisis nog verder bemoeilijkt worden."

Volgens Airbus-CEO Guillaume Faury had het bedrijf al voldaan aan alle eisen van de WTO, maar is dit nog een extra stap. "Om te laten zien dat we er alles aan doen om tot een oplossing te komen." Airbus heeft aanpassingen gedaan in de contracten met betrekking tot rentepercentages en risico-analyses.