De betalingen vanuit het Europese coronaherstelfonds beginnen in de tweede helft van 2021, zegt Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie) vrijdag in een interview met de Italiaanse krant La Repubblica. Regeringsleiders werden het dinsdag na negentig uur onderhandelen eens over een herstelfonds van 750 miljard euro en een meerjarenbegroting van 1,074 biljoen euro.

Het grootste deel van de uitbetalingen laat op zich wachten, omdat er nog verschillende stappen gezet moeten worden.

Zo moet het Europees Parlement nog instemmen - wat geen abc'tje lijkt te worden - en zijn de nationale parlementen ook nog aan zet. Daarna moeten de plannen die de lidstaten met het geld hebben nog goedgekeurd worden, waarna het geld op financiële markten opgehaald moet worden.

Om de landen die het zwaarst zijn getroffen door de coronacrisis, zoals Italië, uit de brand te helpen, kan een tiende van het herstelfonds al gebruikt worden als het plan goedgekeurd wordt. Hoe dit gebeurt en of landen plannen hiervoor ook plannen moeten indienen, is niet duidelijk.

De Italiaan Gentiloni waarschuwt zijn thuisland wel. "Ons land kan zich geen fouten meer veroorloven. Elke maatregel zal onder een vergrootglas van Brussel liggen, aldus de Eurocommissaris. Italië krijgt de grootste punt van de herstelfondstaart: 209 miljard euro is voor het Zuid-Italiaanse land gereserveerd.