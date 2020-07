Een meerderheid van het Europees Parlement (EP) heeft donderdag vóór een resolutie gestemd waarin het akkoord over de Europese meerjarenbegroting wordt verworpen. Regeringsleiders werden het afgelopen week na vier lange dagen eens over de begroting en het coronaherstelfonds, maar het EP is hier niet tevreden mee.

Van de 682 aanwezige parlementsleden stemden maar liefst 465 parlementariërs vóór de resolutie. De resolutie is overigens niet bindend, maar geeft aan hoe de vlag erbij hangt. De Europese Raad, waar de regeringsleiders in zitten, heeft de steun van het Parlement wel nodig om de begroting in leven te roepen.

De meest gehoorde klacht is de omvang en het gebruik van de meerjarenbegroting die van 2021 tot en met 2027 loopt. In het akkoord van de regeringsleiders is de meerjarenbegroting iets verlaagd ten opzichte van eerdere voorstellen en wordt de korting van landen als Nederland op de afdracht verhoogd, iets waar premier Mark Rutte voor pleitte.

De keerzijde daarvan is dat er in de nieuwe begroting gesneden wordt in budgetten voor innovatie, verduurzaming en klimaat. Onderdelen waar het EP juist een diepere portemonnee voor wil hebben. "De bezuinigingen op de meerjarenbegroting gaan tegen de doelstellingen van de EU in", valt te lezen in de resolutie, verwijzend naar projecten als de Green Deal en de Digitale Agenda.

Verder dreigt het Parlement de begroting te blokkeren als er geen bindende afspraken komen over nieuwe eigen middelen voor de EU, zoals een digitaks. Ook wil het EP niet dat er EU-subsidies gaan naar landen die de rechtsstaat niet handhaven.

Parlement noemt coronaherstelfonds "historische stap"

Waar het EP uiterst kritisch is op de meerjarenbegroting, is het EU-orgaan juist positief over het coronaherstelfonds van 750 miljard euro. Het parlement noemt het akkoord over een herstelfonds "een historische stap". Het Parlement betreurt alleen dat het aantal subsidies naar beneden is bijgeschroefd in het uiteindelijke akkoord.

Het Europees Parlement zal nu in overleg gaan met de regeringsleiders, onder leiding van Charles Michel, over mogelijke aanpassingen aan de begroting. De daadwerkelijke stemming in Straatsburg over de begroting zal pas richting oktober plaatsvinden.